انفجارات عنيفة تهز ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

ضاحية بيروت الجنوبية، نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يوثق انفجارات عنيفة تهز ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات إسرائيلية.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية منطقة العمروسية في الشويفات قرب الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأفادت بوقوع غارة إسرائيلية أخرى على حارة حريك في الضاحية الجنوبية



وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أيضا وقوع غارات إسرائيلية متتالية على مواقع في الضاحية الجنوبية ومحيطها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.