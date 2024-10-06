30 غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان

الحرب على لبنان ، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد، أعنف موجات القصف منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أكثر من 30 غارة طالت الضاحية الجنوبية ببيروت في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأفادت وسائل إعلام أن لبنان، تعرض فجر اليوم الأحد، لإطلاق 3 صواريخ جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة من الغارات.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، رصد عشرات القذائف التي أطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 والساعة 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت أخرى في المنطقة".

تابع: "قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في منطقة بيروت".

من جانبه أعلن حزب الله ليل السبت الأحد أن قواته تصدت لمحاولة تسلل إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، في إطار المواجهات البرية المستمرة بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي.

وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه "استهدفوا بقذائف المدفعية محاولة قوة من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا"، مشيرا إلى أنها "أُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كما أعلن الحزب أنه يواصل استهداف تجمعات جنود في شمال إسرائيل.