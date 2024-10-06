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فريق طبي بمستشفى جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم داخل القلب

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

 نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط  في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم بالقلب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

جامعة أسيوط تستقبل مريضة بورم في القلب 

كان مستشفى القلب بجامعة أسيوط استقبل مريضة من محافظة المنيا تبلغ من العمر ٥٦ عاما، تعاني من ضيق في التنفس وثقل بالصدر  منذ ٥ أعوام، ولم يتم التشخيص الصحيح، ليتم عمل مناظرة للمريضة من قبل الدكتور علي تهامي مدرس أمراض القلب، وبعد توقيع الكشف الطبي والاشاعات تبين وجود ورم كبير الحجم بالأذن الأيسر من القلب. 

وعلى الفور قرر الفريق الطبي الذي تشكل من الدكتور محمد فاروق  مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر عرفات مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى لؤي والدكتور أحمد وهبه نواب جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور استشاري التخدير والرعاية المركزة، بإجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال الورم من داخل القلب، ليتم بعدها نقل المريضة للعناية المركزة، لتستقر حالتها بعد ذلك وتغادر المستشفى عقب إجراء الجراحة بأربعة أيام فقط.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب عقب دخول سيخ حديد برقبته

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة معقدة بالميكروسكوب

 

وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة الأستاذ أحمد أشرف والأستاذة إسلام صابر.

 

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