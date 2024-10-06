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احتفالات كبرى بمطار البالون الطائر في الأقصر بذكرى نصر أكتوبر الـ51 (بث مباشر)

احتفالات كبرى بمطار
احتفالات كبرى بمطار البالون الطائر في الأقصر،فيتو

رصدت بوابة «فيتو» في بث مباشر احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ51، من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر صباح اليوم الأحد، وسط أجواء من البهجة.

احتفال نصر أكتوبر 

وشهد مطار البالون الطائر وصلات من الأنغام الوطنية وتزينت البالونات التي حلقت في السماء بأعلام مصر وسط أجواء كرنفالية في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، كما شارك السائحين الأجانب فرحة المصريين بانتصارات حرب 1973 والتي تظل حكاية شعب وتحمل معاني الفخر والعزة والكرامة.


يشار إلى أنه يتطلب البالون الطائر في الأقصر إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقد ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.


كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الأربعاء الماضي، يرافقه اللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، قاموا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

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