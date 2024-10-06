وزير الرياضة: المجلس الجديد لاتحاد الكرة يحدد مصير رئيس لجنة الحكام

اتحاد الكرة، تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل جلسته مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق في وجود مسئولي اتحاد الكرة.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج "الكابتن" على شاشة dmc مع الصقر أحمد حسن: "الجلسة جاءت بعد مناشدة من الكابتن جمال الغندور، من أجل مناقشة مستقبل التحكيم المصري".

وعن تعيين أجنبي مجددا لرئاسة لجنة الحكام أو الاعتماد على المصريين، قال وزير الرياضة: "قريبا سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، وسيقيم هذا الملف كاملا ويحسم هذا القرار".

قرر محمد فاروق رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف الحكم عاطف حسين لآجل غير مسمى لاختراقه الحظر الإعلامي المفروض على الحكام.