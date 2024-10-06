تصريح مفاجئ من ماركوس تورام عن المنافسة على هداف الكالتشيو

أكد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، أنه غير مهتم بالمنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي، بعد أول هاتريك له مع النيراتزوري.

وخطف تورام الأضواء في ملعب سان سيرو، مساء أمس السبت، بتسجيله ثلاثية ليمنح فريقه انتصارا صعبا بنتيجة 3-2 على تورينو، الذي لعب بعشرة لاعبين.

وقال ماركوس خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لم أسجل في مباراتين أو 3، الشيء المهم هو فوز الفريق، لكن إذا سجلت فأكون أكثر سعادة".



وأضاف "كل مباراة في الدوري الإيطالي صعبة، لدينا فريق كبير بثلاثة أو أربعة لاعبين جدد حضروا لمساعدتنا ونأمل أن نؤدي بشكل جيد".

وسئل تورام عما إذا كان يهدف للفوز بلقب هداف الكالتشيو، ليرد قائلا: "لست مهتما بهذا، الشيء الأكثر أهمية هو أن يحصل إنتر على ثلاث نقاط".

ورفع ماركوس رصيده التهديفي إلى 7 أهداف هذا الموسم في أول 7 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا.