الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصريح مفاجئ من ماركوس تورام عن المنافسة على هداف الكالتشيو

ماركوس تورام،فيتو
ماركوس تورام،فيتو

أكد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، أنه غير مهتم بالمنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي، بعد أول هاتريك له مع النيراتزوري.

 

وخطف تورام الأضواء في ملعب سان سيرو، مساء أمس السبت، بتسجيله ثلاثية ليمنح فريقه انتصارا صعبا بنتيجة 3-2 على تورينو، الذي لعب بعشرة لاعبين.

وقال ماركوس خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لم أسجل في مباراتين أو 3، الشيء المهم هو فوز الفريق، لكن إذا سجلت فأكون أكثر سعادة".


وأضاف "كل مباراة في الدوري الإيطالي صعبة، لدينا فريق كبير بثلاثة أو أربعة لاعبين جدد حضروا لمساعدتنا ونأمل أن نؤدي بشكل جيد".

وسئل تورام عما إذا كان يهدف للفوز بلقب هداف الكالتشيو، ليرد قائلا: "لست مهتما بهذا، الشيء الأكثر أهمية هو أن يحصل إنتر على ثلاث نقاط".

ورفع ماركوس رصيده التهديفي إلى 7 أهداف هذا الموسم في أول 7 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفرنسي ماركوس تورام إنتر ميلان هداف الدوري الايطالي الدوري الإيطالي تورينو

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، هاتريك تورام يقود إنتر ميلان للفوز على تورينو

الدوري الإيطالي، تورينو بـ10 لاعبين يتأخر أمام إنتر ميلان 2-1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

أحمد مجاهد: سبب واحد يمنعني من عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

والد زين الدين بلعيد يكشف سبب عدم انضمام اللاعب إلى الأهلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 06 - 10 -2024

حزب الله يستهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين في هجوم على قاعدة شمشون

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

إسرائيل تنفى السنوار إلى بلد عربى، هآرتس تكشف عرض نتنياهو للخروج الآمن لكبار قادة حماس من غزة

خريطة الشرق الأوسط الجديدة.. ماذا بعد اغتيال السيد؟.. ميلاد الهلال الشيعى وابتزاز الخليج

منوعات

المزيد

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية