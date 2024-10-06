سائق قطار يرشد عن أشلاء جثة على قضبان السكة الحديد في سوهاج

تلقى العميد مصطفى سعيد مأمور مركز المنشأه بلاغا من قسم النقل والمواصلات بالسكك الحديدية بسوهاج يتضمن عثور ناظر محطة سكة حديد سوهاج على جثة لمجهول الهوية ومقطعة لأشلاء.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بوجود جثة لمجهول الهوية بالمنشاة

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقى الرائد احمد صابر رئيس مباحث المنشاة بأنه بعد مرور القطار الروسي القاهرة اسوان من محطة سكة حديد المنشاه قبل المزلقان البحري شاهد وجود جثة علي الخط النازل تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر عبارة عن " أشلاء "

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنشاه المركزي وتحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث التحرى عن المفقودين مع انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة







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