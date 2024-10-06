الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نادين نسيب نجيم: لبنان تحت القصف والعالم لا يرى ولا يسمع

نادين نسيب نجيم،
نادين نسيب نجيم، فيتو

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان.

 

وكتبت نادين نجيم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: أكثر من غارة ورا بعض على #الضاحية_الجنوبية والعالم لا يرى ولا يسمع #لبنان_بعين_الله #لبنان_تحت_القصف.

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق، قالت لجنة إدارة الكوارث اللبنانية، إن هناك أكثر من 200 ألف نازح في الشمال وعكار.

 

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

 

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الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لبنان بيروت إيران الكيان الصهيونى

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