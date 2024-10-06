شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

كشف كابتن شوقي غريب أنه هو من تقدم بالاعتذار عن الاستمرار في قيادة فريق الإسماعيلي.

وأوضح خلال تواجده مع الإعلامي مدحت شلبي بقناة إم بي سي:"شعرت بوجود شىء خطأ بمجرد تواجدي في الإسماعيلي ووجود جبهتين بمجلس الإدارة لذلك طلبت من الأعضاء السبعة الذين تواجدوا تحديد موقفهم".

وتابع قلت لهم:' انتو كدة جبهتين لو اتحدتوا على رأي واحد أنا هستمر أنا وجهازي لو اختلفتوا أنا ماشي".

وأشار:"انتظرت الرد يوم الجمعة الماضية وعندما لم يتم الرد علي من مجلس الإسماعيلي تقدمت باعتذار رسمي".

وكشف:"أما شفت الوضع في الاسماعيلي عرفت ان إيهاب جلال رحمه الله عليه تعب كتير وأتمنى أن يتحد مجلس الإسماعيلي تخليدًا لذكرى هذا الرجل.

الإسماعيلي يوجه الشكر لشوقي غريب

ووجه النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشكر إلى شوقي غريب، في بيان رسمي، متمنيًا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، نظرا لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن إتمام تعاقده لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي.

ويؤكد المجلس احترامه وتقديره لـ شوقي غريب؛ نظرا لسيرته وسمعته الطيبة، بالإضافة إلى امتلاكه للكثير من الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويشدد المجلس على اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري والنادي الإسماعيلي، متمنيًا له النجاح في مقبل السنوات.

وأعلن النادي الإسماعيلي عن الجهاز المعاون للكابتن حمد إبراهيم، بعد توليه القيادة الفنية للدراويش في الموسم الكروي الجديد.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا ليكشف عن الجهاز الفني الجديد للفريق والذي جاء كالتالي:

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، علي أن يعاونه كل من أحمد حسام مدربا عاما، أحمد الجمل مدربا مساعدا، مصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وأحمد سامح مدربا للأحمال، محمد عدلي محللا للأداء.