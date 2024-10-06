صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل

دوت صافرات الإنذار، منذ قليل، في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة وكفار بلوم بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

المقاومة اللبنانية تجبر العدو الإسرائيلي على التراجع

من جانبه قال النائب عن حزب الله اللبناني حسين الحاج حسن: إن العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برًا لكن بسالة المقاومة تجبره على التراجع.

السبب وراء عدم وقف إطلاق النار



وأكد فى تصريحات إعلامية، أن الانسداد الحالي في المفاوضات وعدم وقف إطلاق النار سببه غطرسة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال والتغطية السياسية الأمريكية له.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.