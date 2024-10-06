علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

أكد علي كرماني وكيل الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أنه وكيل اللاعب الحالي بوثيقة من يناير 2024 حتى 2026.

وقال: "يوم 30 سبتمبر الماضي، النادي البلجيكي لم يمنحني نسبتي من الصفقة ولم يكن لدي مشكلة مع اللاعب قبل هذا الموعد، وبالفعل أملك تفويضا منه في فرنسا وعند وصول العرض البلجيكي تم عمل عقد وكنت معه".

وتابع كرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا لم أكن مفوضا في محادثات الأهلي مع اللاعب، ولكن كانت المعلومات تصلني".

وأضاف علي كرماني: "الأهلي نفسه لم يفرض وكلاء بشكل مباشر، ولكن كان هناك وكيلين جزائرين وثنائي مصري أيضًا، وعلاقتي جيدة مع اللاعب وعائلته".

واستطرد: "تصريحات أحمد القندوسي صحيحة ولكنها ليست بدقة، وكان يتحدث بصفة عامة ولم يتم فرض وكلاء على اللاعب، ولكن النادي هو من اختارهم ويمثلون النادي وهذا طبيعي ولكن لا يمثلون اللاعب أيضًا".

وقال: "ما يحدث أن الوكلاء يرغبون في النسبة من طرفين، ولكن الطبيعي أن يحصل الوكيل من طرف واحد".

وأوضح: "حصل تواصل معي من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وتم سؤالي عن تصريحات القندوسي وأكدت أنه صحيح ولكنه ليس دقيقا بالشكل الكافي، وهو حاول الاستفسار وأعطيته ما أراد في هذا الشأن".

واستطرد: "زين الدين بلعيد لم يكن له الحق في التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحه خطأ، بسبب أنه محترف في أوروبا وهناك قوانين صارمة، ولكنها هي تصريحات ليست خطيرة".

اختتم: "أول من تواصل مع بلعيد هو وكيل أحمد عرفه واللاعب أوصله بي، ثم عرفني بمدير التعاقدات وهو أمير توفيق، ولكنه لم يتحدث معي وأرسلت له رسالة ولم يرد علي، ومن يريد ضم اللاعب يتفاوض مع أي وكيل لديه عقد مع اللاعب".

تصريحات والد بلعيد

أكد والد الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أن عبدالرحمن زيتوني هو وكيل اللاعب الأساسي في الوقت الحالي وهو من تفاوض مع الأهلي، لضمه.

وتابع والد بلعيد: "كرماني هو وكيل اللاعب في أوروبا فقط وتفويضه انتهى، والأهلي كان في تفاوض محترف معنا، ولم يتم فرض أي وكلاء علينا ونجلي هو من اختار الاحتراف الأوروبي".

تصريحات القندوسي

وقال أحمد القندوسي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON، إن فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي بسبب الوكلاء، وكل ما قيل كذب وغير حقيقي، وأن بلعيد كان بنسبة 70% في الأهلي، لكن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء، واللاعب كان يريد أن يأتي معاه وكيله ولكن فيه ناس في الأهلي كانت عايزه تدخل معاه وكيل.