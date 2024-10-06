الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

موقف طريف لأحمد السقا في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

حفل زفاف ابنة علاء
حفل زفاف ابنة علاء مرسي، فيتو

احتفل الفنان علاء مرسي أمس السبت بحفل زفاف ابنته بين عدد كبير من نجوم الفن في أجواء سعيدة بين الحاضرين. 

حفل زفاف ابنة علاء مرسي 

وفي لقطة عفوية، اقتحم أحمد السقا المسرح أثناء فقرة مدحت صالح، وقام بدفع علاء لكي يرقص مع ابنته بشكل طريف.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان  والمنتج جمال العدل أول الحضور في حفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف كل من  الفنانة سمية الخشاب، المنتج أحمد السبكي، محمد رضوان، محمد ثروت، والمخرج خالد يوسف والفنان هشام ماجد وأحمد السقا، ونرمين الفقي، ومحمد الصاوي.

واحتفل الفنان علاء مرسي الجمعة، بحنة ابنته مريم بحضور العائلة والأصدقاء، والتي سبق واحتفل بعقد قرانها خلال شهر مايو الماضي، بحضور نجوم الفن وأبرزهم محمد هنيدي، ومحمد إمام.

وسيطرت أجواء الفرحة والبهجة على حنة ابنة علاء مرسي، الذي حرص على الرقص رفقة ابنته وعريسها، واعتمدت ابنة علاء مرسي عدد من الإطلالات منها النوبي والإسكندراني، وإطلالة فيفي عبده في حزمني يا.

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