أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

كشف كابتن شوقي غريب كواليس توليه القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي ثم إعلان رحيله عن الفريق قبل تولي المهمة بشكل رسمي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي بقناة إم بي سي مصر:"اتصل بي محسن عبد المسيح عضو مجلس الإدارة تليفونيا وطلب مني تولي تدريب الإسماعيلي وأكد أن المجلس والنادي يرغبون في التعاقد معي".

وتابع": وأكد أن هناك مشاكل مادية وطالبني بالتنازل عن جزء من راتبي وكان ردي الموافقة على جميع طلبات النادي لأن محدش يزايد على الإسماعيلي"

وأشار:"اتصل بي رئيس النادي فطلبت منه الإعلان على موقع النادي بشكل رسمي بسبب ما حدث مع كابتن حلمي طولان منذ أيام وبالفعل قلي ثواني هنكتب البيان وتم بالفعل وتمت الموافقة على كل البنود طلبت وقتا لاختيار الجهاز المعاون".

وأوضح:" المعروف أن النادي لديه أزمة ايقاف القيد فتم اعطاني قاىمة بـ ١٦ لاعب فقط و٥ لاعبين مواليد٢٠٠٣ والباقي مواليد ٢٠٠٥ وحضرت مباراة للناشئين".

وكشف:"عدت النادي لأجد مناوشات وخلافات بين الأعضاء السبعة وطلب رئيس النادي نقعد لوحدنا ومعانا عضو مجلس إدارة اللي موجود سبعة واللي كلمني أربعة ورئيس النادي وكلمني رموز النادي ومنهم كابتن علي أبو جريشة ٣مرات تليفونيا.

وتابع:"أنا من رفضت الاستمرار مع وجود انقسام داخل المجلس علي وجودي خاصة أنه لم يصلني الرد بموافقة السبع أعضاء علي كمدرب للإسماعيلي".

الاسماعيلي يوجه الشكر لشوقي غريب

ووجه النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشكر إلى شوقي غريب، في بيان رسمي، متمنيًا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، نظرا لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن إتمام تعاقده لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي.

ويؤكد المجلس احترامه وتقديره لـ شوقي غريب؛ نظرا لسيرته وسمعته الطيبة، بالإضافة إلى امتلاكه للكثير من الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويشدد المجلس على اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري والنادي الإسماعيلي، متمنيًا له النجاح في مقبل السنوات.

وأعلن النادي الإسماعيلي عن الجهاز المعاون للكابتن حمد إبراهيم، بعد توليه القيادة الفنية للدراويش في الموسم الكروي الجديد.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا ليكشف عن الجهاز الفني الجديد للفريق والذي جاء كالتالي:

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، علي أن يعاونه كل من أحمد حسام مدربا عاما، أحمد الجمل مدربا مساعدا، مصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وأحمد سامح مدربا للأحمال، محمد عدلي محللا للأداء.