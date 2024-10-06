الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

والد زين الدين بلعيد يكشف سبب عدم انضمام اللاعب إلى الأهلي

زين الدين بلعيد،
زين الدين بلعيد، فيتو

أكد والد الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أن عبدالرحمن زيتوني هو وكيل اللاعب الأساسي في الوقت الحالي وهو من تفاوض مع الأهلي، لضمه.

وتابع والد بلعيد في تصريحات إعلامية: "كرماني هو وكيل اللاعب في أوروبا فقط وتفويضه انتهى، والأهلي كان في تفاوض محترف معنا، ولم يتم فرض أي وكلاء علينا ونجلي هو من اختار الاحتراف الأوروبي".

 

ورد الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سانت تروند البلجيكي على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحمد  القندوسي لاعب الأهلي والمعار إلي سيراميكا كليوباترا، عن أسباب فشل انتقاله إلي القلعة الحمراء. 

وقال أحمد القندوسي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON، إن فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي بسبب الوكلاء، وكل ما قيل كذب وغير حقيقي، وأن بلعيد كان بنسبة 70% في الأهلي، لكن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء، واللاعب كان يريد أن يأتي معاه وكيله ولكن فيه ناس في الأهلي كانت عايزه تدخل معاه وكيل.

وقام بلعيد بنشر ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام علق من خلالها على تلك الأحداث قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور". 

وأضاف بلعيد: “ النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل وأنا اخترت وفوضت من يمثلني، والمفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم”.

 

وأكمل: “عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع”. 

واختتم: "بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم”.

 

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