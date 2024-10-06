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رياضة

أحمد مجاهد: سبب واحد يمنعني من عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أحمد مجاهد،فيتو
أحمد مجاهد،فيتو

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، سبب إعلان ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس.

 

وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر": " قلت لن أتحدث عن الانتخابات إلا بعد الأولمبياد والمجلس يحدد خارطة الطريق وتحديد موعد للجمعية العمومية، لذلك اخترت هذا الموعد للإعلان".


وواصل مجاهد: "أعضاء الجمعية العمومية مرحبين بتواجدي بمجرد ما استطلعت رأيهم، وقائمتي ستكون بين الخبرة والشباب بمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات".

 

شخص واحد لا أستطيع الترشح أمامه

وشدد: "سبب وحيد سيجعلني لا أترشح لانتخابات اتحاد الكرة وهو ترشح هاني أبو ريدة، لا أستطيع أن أترشح أمامه".


واستكمل: "اتحاد الكرة يحتاج إلى تجديد حقيقي وفعلي، يجب أن نغير ما يحدث في الكرة المصرية، توجد تجربة الدوري السعودي والمغرب، نحتاج إلى مواكبة كل ما حولنا، أفضل أن أترشح كرئيس لاتحاد الكرة أو لا أترشح نهائيًا".

وأضاف: "ليس لي علاقة بأزمة كهربا مع الزمالك، كهربا خالف عقده مع الزمالك ولذلك تعرض للغرامة من الاتحاد الدولي".

وواصل: "شيكابالا وقت تسليم درع الدوري قال لي أنت أهلاوي، لكن المراقب والحكم كتبوا أنه شتمني لذلك تم إيقافه في ذلك التوقيت".

 

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