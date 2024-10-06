الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مسئول إيراني عن حظر الطيران غربي البلاد: كذب

طائرات تابعة للخطوط
طائرات تابعة للخطوط الإيرانية، فيتو

علق مسئول إيراني، اليوم الأحد، بشأن ما نشرته وسائل إعلام محلية عن حظر الطيران في المدن الواقعة غرب البلاد، وذلك تحسبًا لهجوم إسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن المدير العام للعلاقات والشؤون الدولية في مطار الخميني الدولي بطهران، جواد صالحي، قوله إنه "لا يوجد تحذير أمني خاص بحظر الطيران في غرب البلاد".

وأضاف صالحي: "ترددت شائعات مساء أمس السبت حول تقرير إخباري بعنوان إصدار تحذير لسلامة الطيران غرب إيران، وهو تقرير كاذب، ولم يتم إصدار مثل هذا التحذير في الأساس".

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إيرانية عن حظر الطيران المدني في غرب البلاد تحسبًا لهجوم إسرائيلي، مع تصاعد التهديدات من قبل المسؤولين في تل أبيب.

ونشر موقع "سهام نيوز" الإصلاحي أخبارا عن تحليق مقاتلات "F14" الإيرانية في سماء غربي إيران لمراقبة الأوضاع في البلاد، مشيرًا إلى أن السلطات العسكرية أمرت بإغلاق المجال الجوي للبلاد.

 إيران تقف وراء كل التهديدات ضد إسرائيل

وفي خطاب متلفز، أمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تقف وراء كل التهديدات ضد إسرائيل، وإن بلاده لديها "الحق والواجب" في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني قبل بضعة أيام.

وأضاف نتنياهو أن إيران أطلقت مئات الصواريخ على أراضي المدن الإسرائيلية في مناسبتين، ووصف الهجوم الثاني بالصواريخ الباليستية بأنه أحد "أكبر الهجمات في التاريخ".

وأكد أنه "لا يمكن لأي دولة أن تواجه مثل هذا الهجوم، ولدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها والرد على هذا الهجوم، وسنفعل ذلك".

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تقاتل ضد "القوى البربرية" بقيادة إيران، و"يجب على جميع الدول المتحضرة الوقوف بحزم إلى جانب إسرائيل".

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حظر الطيران إيران مطار الخميني الدولي طهران إسرائيل

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