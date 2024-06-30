أخبار مصر: شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز، ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا، السر وراء أزمة توقف استيراد وتحرك أسعار السيارات

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشف محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهًا وزاريا بشأن تكلفة تصنيع وإنتاج الخبز للمخابز، التي ستطبق بدءً من غدٍ الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما عاد من زيارته لواشنطن، قال إنه لن يكتب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما دار بينه وبين المسئولين هناك في برقيات أو مراسلات لأن هذا كلام لا يكتب.

أعلن الفلسطيني ياسر حمد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي بعد الانضمام للقلعة البيضاء في يناير الماضي.

فتح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد عدم خوضه مباراة القمة الماضية أمام المارد الأحمر.

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار فيروس الهربس في موسم الصيف موضحة أنه فيروس يسبب التهابات الجلد وبثور صغيرة حول الفم.

يناقش الرئيس جو بايدن مستقبل حملة إعادة انتخابه مع عائلته في كامب ديفيد اليوم الأحد، بعد المناظرة المتلفزة على المستوى الوطني يوم الخميس والتي تركت العديد من زملائه الديمقراطيين قلقين بشأن قدرته على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.

طالَب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بإعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي اعتذر مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب عن عدم خوضها، اعتراضًا على ترتيب مباريات الدوري.

أعلن رئيس جهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو في نيجيريا أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون بعد سلسلة هجمات نفذتها من يشتبه بأنهن انتحاريات في الولاية الواقعة شمال شرق البلاد.

تصدرت النجمة نجوى كرم، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن زواجها على المسرح خلال حفلها الغنائي في رومانيا.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، مقطع فيديو لقيام جنود الكتيبة 46 في الجيش الإسرائيلي بتفجير ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بمنطقة زراعية شرق مدينة الخارجة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، إن الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن "حرب إبادة" في حالة تنفيذ إسرائيل عملا عسكريا واسع النطاق في لبنان تجعلها تستحق التدمير.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات: "هناك 13 ألف سيارة محتجزة بالمواني بسبب توقف نظام التسجيل المسبق".

أكدت وسائل إعلام عربية أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا.

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة كانت ترغب في إحداث التغيير والفرصة المناسبة ظهرت في التوتر الذي حدث بعد الانتخابات البرلمانية المصرية في 2010.

علق نهاد حجاج خبير اللوائح، على أحداث مباراة سموحة وبيراميدز التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في الدوري الممتاز.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.