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رياضة

رضا عبد العال: أطالب بإعادة لقاء القمة حال إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو
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طالَب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بإعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي اعتذر مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب عن عدم خوضها، اعتراضًا على ترتيب مباريات الدوري.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتصعيد أزمة مباراة القمة والمطالبة بإعادتها حال قرار رابطة الأندية المحترفة بإعادة مباراة سموحة وبيراميدز التي تم إلغاؤها مساء الجمعة عقب اندلاع حريق في استاد الإسكندرية.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وأضاف: لابد أن تعاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خاصًة أن الأخير لم ينسحب من المباراة ولم يذهب إلى ملعب المباراة من الأساس.

 

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رضا عبد العال مباراة القمة الأهلى والزمالك حسين لبيب رابطة الأندية المحترفة سموحة وبيراميدز

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