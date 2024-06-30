رابطة مصنعي السيارات تكشف السر وراء أزمة توقف الاستيراد وتحرك الأسعار (فيديو)

أسعار السيارات، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات: "هناك 13 ألف سيارة محتجزة بالمواني بسبب توقف نظام التسجيل المسبق".

تعطل سيستم استيراد السيارات

أزمة استيراد السيارات، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "منذ شهر ونصف نحاول الحصول على رقم التسجيل المسبق لإرسالها للشركات المصدرة للسيارات نفشل ويكون الرد علينا بأن السيستم معطل ولا يعمل".

ارتفاع أسعار السيارات، فيتو

السبب وراء توقف استيراد السيارات

وتابع: "إحنا دلوقتي مش عارفين نستورد عربيات ولا أي حاجة لإن السيستم عطلان من شهر ونص، بيتقال لنا عندنا مشكلة وانتظرونا شوية لما السيستم يشتغل، الحكاية في أصلها إنهم مش عايزين المستوردين يستوردوا عربيات كاملة الصنع لتوفير فاتورة الاستيراد وترشيد خروج الدولار وبالتالي العربيات مكدسة في المواني".

هل هناك ارتفاع في أسعار السيارات؟