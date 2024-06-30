الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق جنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو
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جنوب لبنان، أكدت وسائل إعلام عربية أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ تحليقا مكثفا في أجواء لبنان من الجنوب إلى بيروت وصولا إلى البقاع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض كما خرق جدار الصوت فوق مرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الطيران نفذ قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

كما نفذ الطيران الحربي خرقا آخر لجدار الصوت في أجواء المتن وكسروان.

حزب الله يخترق التجهيزات التجسسية في موقع مسغاف عام

يذكر أن حزب الله اللبناني،قد استهدف أمس السبت، التجهيزات التجسسية في موقع "مسغاف عام"، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة في المكان ومحيطه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت برصد إطلاق 3 صواريخ تجاه أصبع الجليل دون تسجيل إصابات، في حين ذكرت القناة الـ12 العبرية أنه تمّ رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه منطقة كريات شمونة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

غارات إسرائيلية علي بلدات جنوب لبنان


وأفادت وسائل إعلام لبنانية بشن غارتين إسرائيليتين على محيط بلدتي برعشيت وراميا جنوبي لبنان، بالإضافة إلى  غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا جنوبي  لبنان.

السفارة السعودية ببيروت تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان

التصعيد مستمر، حزب الله يستهدف موقع تجسس إسرائيلي وغارات للاحتلال على لبنان

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جنوب لبنان الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت بيروت لبنان الحدود اللبنانية ـ السورية

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