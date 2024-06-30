بعد تهديدها بشن حرب إبادة، وزير خارجية إسرائيل يتوعد إيران

الحرب على غزة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، إن الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن "حرب إبادة" في حالة تنفيذ إسرائيل عملا عسكريا واسع النطاق في لبنان تجعلها تستحق التدمير.

النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق ذلك

⁠وأضاف كاتس في منشور على منصة إكس "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير". وتوعد أيضا بأن تستخدم إسرائيل كل قوتها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل من لبنان وتبتعد عن الحدود.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" في لبنان فإن "حرب إبادة ستندلع".

وقالت البعثة أيضا في منشور على منصة إكس إنه في هذه الحالة تكون "جميع الخيارات، ومنها المشاركة الكاملة لجميع محاور المقاومة، مطروحة على الطاولة".

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر، بالتزامن مع حرب غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، إنهما يفضلان المسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

ورغم أن كاتس عضو في مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، فإن سياسة الحرب يقودها إلى حد كبير نتانياهو ودائرة صغيرة من الوزراء تضم غالانت الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بخصوص الوضع في غزة ولبنان.