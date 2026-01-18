في بيان ناري، كاف يرد رسميا على اتهامات الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي بيانًا رسميًا، مساء السبت، ردًا على البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي الذي هاجم بعض الترتيبات التنظيمية قبل إقامة المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال.

ويُسدل الستار على نسخة الكاف 2025، التي تقام في المغرب، اليوم الأحد، بمواجهة منتخبي المغرب والسنغال على ملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط.



وقال الكاف في بيان رسمي: "نلتزم دائمًا بمبادئ العدالة والشفافية وإعلاء اللوائح، وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية حرصنا بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية، على ضمان خضوع جميع المنتخبات لنفس الشروط".

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى التصريحات المنسوبة إلى الاتحاد السنغالي فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه منح الفرصة للمنتخب السنغالي لاختيار مقر إقامته قبل لقاء المغرب.



وأضاف البيان: "عندما أبدى منتخب السنغال استياءه من منشأة التدريب، تواصل الاتحاد الأفريقي فورًا مع اللجنة المنظمة المحلية لتلبية طلب السنغال بتوفير ملعب تدريب بديل. وقد تم حل هذه المسألة".

وتابع البيان: "تماشيًا مع اللوائح، تم منح الاتحاد السنغالي حصته من التذاكر للمباراة النهائية، كما أن عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي على تواصل دائم مع اللجنة المنظمة".



وتمنى الكاف التوفيق للمنتخبين في المباراة النهائية، مؤكدًا أن هذا اللقاء ستتم مشاهدته في 180 دولة حول العالم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.