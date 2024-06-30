حادث على بعد 13 ميلا من ميناء المخا اليمني
اليمن ، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن والمتحالفة مع إيران هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين، الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.
وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
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