بينهم ماجد الكدواني وفضل شاكر وياسين بونو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Joy Awards

اختتمت فعاليات حفل Joy Awards لعام 2026 منذ قليل في الرياض، وشهد الحفل حضورا عالميا وعربيا واسعا من نجوم الفن والثقافة والرياضة وصناع الترفيه بمجالات الترفيهية المختلفة.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Joy Awards

وحصد عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والعالميين جوائز جووي أووردز لعام 2026، وكانت القائمة الكاملة كالآتي:

الممثل المفضل عن فئة المسلسلات: عبد المحسن النمر

المسلسل المشرقي المفضل: سلمي

إنجاز مدى الحياة: فاروق حسني

الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات: ترف العبيدي

المسلسل الخليجي المفضل: شارع الأعشى

الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات: كاريس بشار

المسلسل المصري المفضل: أشغال شقة جدًا

جائزة صناع الترفيه الماسية: ناصر الخليفي

الرياضي المفضل: ياسين بونو

الرياضية المفضلة: ليلى القحطاني

المغني المفضل: فضل شاكر

الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى: محمد فضل شاكر

المغنية المفضلة: أنغام

الأغنية المفضلة: صحاك الشوق - فضل شاكر

المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة: ريان الأحمدي - راتيل الشهري

صناع الترفيه الفخرية: صالح العريض

صناع الترفيه الفخرية: أصالة

مخرج الأفلام المفضل: عمر المهندس - سيكو سيكو

شخصية العام: الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون

مخرج المسلسلات المفضل: أحمد كاتيكسيز

جائزة الانجاز مدي الحياة: الممثل الأمريكي فوريست وايتكر

الممثل المفضل فئة السينما: ماجد الكدواني - فيها إيه يعني

صناع الترفيه الفخرية: عمرو مصطفى

الممثلة المفضلة فئة السينما: شجون

الفيلم المفضل: سيكو سيكو

حفل Joy awards

وشارك عدد كبير من النجوم المصريين على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي أووردز لعام 2026 بالرياض.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور لحفل Joy awards هذا العام: أمينة خليل، حسن الرداد، حمادة هلال، منة شلبي برفقة زوجها، محمد ورامي إمام، أحمد مالك، آية سماحة، هاني رمزي وزوجته، حنان مطاوع وزوجها، دنيا سمير غانم، صفية العمري، ولبلبة.

كما حضر كل من بشرى، غادة عبد الرازق، مي عمر ومحمد سامي، عمرو مصطفى، باسم يوسف، فيفي عبده وابنتها، ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني، نادية الجندي، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، عمرو أديب، محمد إمام، هيثم شاكر، إنجي علاء، وهنا الزاهد وغيرهم العديد من النجوم.

كما شهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكوريان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي أوسكار ايزاك والمغنية العالمية كيتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

