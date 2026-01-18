الأهلي يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة

18 حجم الخط

ضرب فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، موعدًا مع نادي الزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، والتي تُقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير الجاري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، كما فاز على بتروجت في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وحقق الزمالك الفوز على بتروجت في الجولة الأولى، بنتيجة 3-1، بينما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

بهذه النتائج يتنافس الأهلي والزمالك على اللقب غدا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي بتروجت والاتحاد السكندري في الساعة السادسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.