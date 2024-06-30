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رياضة

خبير لوائح: من حق بيراميدز المطالبة باحتساب نقاط مباراة سموحة لصالحه

توقف مباراة بيراميدز
توقف مباراة بيراميدز وسموحة، فيتو
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الدوري المصري، علق نهاد حجاج خبير اللوائح، على أحداث مباراة سموحة وبيراميدز التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في الدوري الممتاز.

وقال نهاد حجاج في مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": "لابد من إعادة صياغة اللوائح الرياضية من جديد".

وأضاف: "من حق بيراميدز المطالبة باحتساب نقاط مباراة سموحة لصالحه، خاصة وأن لائحة المسابقات لم توضح ما هي الظروف القهرية".

واختتم: "تقرير مراقب المباراة سيحسم موقف لقاء بيراميدز وسموحة".

 

وأكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

 

أضاف أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزومًا واعتبار نادي بيراميدز فائزًا بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.


وشدد على أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير "خيالات" بسبب ضعف الإضاءة،

قال المستشار القانوني، إنه وبناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزومًا في المباراة واعتبار النادي فائزًا بنتيجة 2/صفر وفقًا للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة " ٤٥ " دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو فى حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة ٢ / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.

 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة


قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستئنافها.

وقد استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة 

وحسمت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، مصير مباراة بيراميدز وسموحة، التي أقيمت  بستاد الإسكندرية، وتم إلغاؤها بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، بعد مرور 5 دقائق فقط من زمن شوط المباراة الثاني.

وأصدرت الرابطة بيانا جاء مضمونه على النحو التالي:

مادة ٤٢ في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهو ما تنطبق عليها الحالة، أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابهم بشكل طبيعي بمعنى أنه في حالة إن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثال لن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حالة لعبها لاحقا فسيتم إيقافه في المباراة التالية أيا كان الفريق الذي سيواجه سموحة- كما حدث مع محمد شحاتة- وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة فسيستمر ايقافهم في المباراة ايا كان موعد اقامتها

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