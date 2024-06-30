أبو الدهب: الزمالك اعتاد على الانسحاب من مباريات القمة والإدارة خذلت الجماهير
الدوري المصري، فتح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد عدم خوضه مباراة القمة الماضية أمام المارد الأحمر.
وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN ": قرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب أمام الأهلي غير مدروس بالمرة، وجاء في وقت انفعالي عقب الهزيمة أمام النادي المصري، كما أن انسحاب الأبيض ليس وليد هذا الموسم، بل إن هذا المشهد أصبح متكررًا في السنوات الأخيرة.
طلبات الزمالك
وتابع: مطالب الزمالك الأربعة التي حددها مجلس إدارة النادي في بيانه لم يتم تنفيذها، ورغم ذلك خاض الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم بشكل طبيعي، ولذلك أرى أن إدارة القلعة البيضاء خذلت الجماهير بقرار استكمال مباريات الدوري.
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