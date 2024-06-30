التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز

كشف محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهًا وزاريا بشأن تكلفة تصنيع وإنتاج الخبز للمخابز، التي ستطبق بدءً من غدٍ الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

تكلفة تصنيع وإنتاج الخبز بموجب التوجيه الوزاري

وأوضح عبد الجواد أن تكلفة تصنيع وإنتاج الخبز بموجب التوجيه الوزاري، كالآتي:

أولا: خبز ماو سولار طرى سيحصل على 39 جنيها على كل شيكارة 50 كيلو من البنك أو 5.38 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرش من المواطن وهذا الحساب يتم إيداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية

ثانيا: خبز ماو الملدن السولار يأخذ 54 جنيها من البنك علي كل شكارة دقيق 50 كيلو أو 7.45 قرش علي كل رغيف ينتج وهذا الحساب هيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثا: حساب مجر سولار يأخذ 28.25 جنيها على الشيكارة 50 كيلو من البنك أو 4.28 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرش من المواطن، وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية

رابعا: ماو طرى غاز ياخد 20 قرشًا من المواطن ويورد على كل شوال 50 كيلو نحو 19.21 جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات، وأن هذا الحساب سيقوم صاحب المخبز بإيداع المبلغ في حساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

خامسا: ماو ملدن غاز طبيعي يأخذ 20 قرشا من المواطن ويتم توريد 18.48 قرش علي كل شيكارة دقيق 50 كيلو أو 2.55 قرش عند كل رغيف ينتج وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن. سادسا: مجر غاز طبيعي يأخد 20 قرشًا من المواطن ويتم توريد 25 جنيها على كل شيكارة 50 كيلو أو 3.79 قرش على كل رغيف مبيعات، وهذا الحساب يتم توريد صاحب المخبز المبلغ المستحق عليه من خلال بنك مصر أو ضامن.

محمد عبد الجواد، فيتو



وقال عبد الجواد: بالنسبة للتوريد فإنه على حساب الهيئة العامة للسلع التموينية فى بنك مصر أو على ماكينة ضامن يوميا أو بحد أقصى 3 أيام من تاريخ المديونية بالنسبة لتسوية البنك وضامن مع هيئة السلع التموينية أما للمخابز التوريد يومى.

وأشار عبد الجواد إلى أن الشعبة العامة بصدد توقيع برتوكول مع بنك مصر لسداد فرق تكلفه تصنيع الخبز عن طريق حسابكم البنكي من خلال المحفظة الالكترونية أو إنيستا باي أو أون لاين بنك.