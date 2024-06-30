تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم
تصدرت النجمة نجوى كرم ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن زواجها على المسرح خلال حفلها الغنائي في رومانيا
تفاصيل جديدة حول زواج نجوى كرم
وأكدت نجوى كرم خبر زواجها خلال حفلها في رومانيا قائلة إن الفستان التي ارتدته في الحفل لونه أبيض وهي تحب هذا اللون لأن هذا الفستان التي ارتدته في حفل زفافها.
وفي تفاصيل جديدة عن هذا الأمر، احتفلت نجوى كرم بحفل زفافها منذ أسابيع من رجل يدعى عمر الدهماني.
وأحيت نجوى كرم مساء أمس السبت حفلا غنائيا في رومانيا وشهد الحفل إقبالا كبيرا ورفع شعار كامل العدد.
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