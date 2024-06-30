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خارج الحدود

جيش الاحتلال يفجر ميدان الشهداء وسط مدينة رفح

رفح، فيتو
رفح، فيتو
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الحرب على غزة ، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، مقطع فيديو لقيام جنود الكتيبة 46 في الجيش الإسرائيلي بتفجير ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نسف ميدان الشهداء (الساحة الرئيسية لمدينة رفح)، تم من قبل جنود الاحتياط التابعين للسرية "أ" من الكتيبة 46.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ 267 على التوالي بعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

ووسع الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، توغله شمالي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي على منطقة المواصي القريبة من منطقة التوغل.

وتقدمت الآليات في محيط منطقة "الشاكوش" وجنوب "المنتزه الإقليمي" شمال غرب المدينة، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين من خيامهم في منطقة المواصي برفح إلى مدينة خان يونس.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية قصفت منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح طوال الساعات الماضية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من النازحين في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان لها أمس السبت إن "جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن 40 شهيدا و224 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 37834 شهيدا و86858 مصابا".

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