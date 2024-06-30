هيئة الدواء توضح خطورة الإصابة بفيروس الهربس

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار فيروس الهربس في موسم الصيف موضحة أنه فيروس يسبب التهابات الجلد وبثور صغيرة حول الفم.

خطورة فيروس الهربس

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن فيروس الهربس يمكن أن يصيب الرضع والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة ويمثل خطورة عليهم.

أوضحت أن فيروس الهربس البسيط قابل للعلاج ولكنه غير قابل للشفاء التام

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن عدوى الهربس يمكن ان تنتشر عن طريق لمس الجلد المصاب.

ولفتت هيئة الدواء المصرية انه يوجد نوعين من الهربس منهم الهربس الفموى وينتقل عن طريق التقبيل ولمس قروح الفم والهربس التناسلي وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من أعراض الهربس​ وعدم الانتباه لها، مشيرة إلى أنه قد تختلف الأعراض أثناء النوبة الأولى من العدوى مقارنة بالنوبة المتكررة.​

فيروس الهربس

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه أثناء الإصابة الأولى، قد يعاني الأشخاص المصابين بالهربس بعدة أعراض منها:​​

-حمى​​

-آلام الجسم​​

-التهاب الحلق عند الإصابة بالهربس الفموي

-صداع​​

-تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العدوى​​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن أن يعاني الأشخاص من نشاط المرض بشكل متكرر مع مرور الوقت "تكرار الإصابة"، وعادة ما تكون هذه الأعراض أقصر وأقل خطورة من المرة الأولى.​

نصائح للحماية من الهربس

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحماية من الهربس منها:

تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم

تجنب التقبيل خاصة الأطفال والرضع

- تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان

وفيروس الهربس أحد الأمراض التي تصيب الأطفال وتمثل خطورة عليهم ويسبب رعب لدى الأمهات نتيجة الإصابة بفيروس هربس وتزيد نسب الإصابة به في فصل الصيف

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض ومخاطر الإصابة بفيروس هربس مشيرة إلى أن عدوى الإصابة بمرض فيروس الهربس الفموي (HSVI) تصيب الأطفال، مؤكدة إن فيروس HSVI مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من شهر.

وأضافت وزارة الصحة ان الفيروس يكون خاملا في الخلية العصبية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات ويمكن الشفاء منه تلقائيا خلال ٧ أيام.

وأوضحت وزارة الصحة أن طرق الإصابة بفيروس الهربس الفموى (HSVI) تشمل:

١-استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب

٢- لمس المنطقة المصابة

٣- ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ

وحذرت وزارة الصحة من تقبيل الأهالي لأطفالهم أو أطفال الآخرين من الفم.

ونصحت بضرورة غسل الأيدي قبل حمل الأطفال أو التعامل معهم، للحماية من الإصابة بفيروس الهربس الفموي HSV1⁹