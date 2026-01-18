الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا

هلال شهر شعبان، فيتو
هلال شهر شعبان، فيتو
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان اليوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر رجب ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ظروف رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا

وفي سياق متصل، أعلن الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447 هـ الموافق 18 يناير (يوم الرؤية).

رؤية هلال شعبان 1447 هجريا


ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب  القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة  بـ 19 دقيقة، وفى القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19:24) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية  بمدد تتراوح بين (8:31 دقيقة).
 

وبذلك يكون يوم الإثنين 19 يناير هو المتمم لشهر رجب 1447 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20 يناير.

