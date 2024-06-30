أبو الغيط يكشف تعليق مبارك على رغبة أمريكا في تغيير الحكم بمصر

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما عاد من زيارته لواشنطن، قال إنه لن يكتب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما دار بينه وبين المسئولين هناك في برقيات أو مراسلات لأن هذا كلام لا يكتب.

رغبة الإدارة الأمريكية في تغيير السلطة في مصر وموقف مبارك

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “اكسترا نيوز”، أنه عندما عاد في اليوم التالي أخبر الرئيس مبارك بما دار بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي تشيني، ووزير الدفاع الأمريكي، وكذلك السيناتور ماكين، حول التوريث بمصر ورغبتهم في التغيير، مؤكدًا أن "مبارك أصيب بالإحباط لأنه كان يراها دول صديقة وداعمه له وأنه داعم لأمريكا في هذا الإقليم في حدود التكافؤ، وكذلك لعلاقة الاحترام بينهما.

قدرة الولايات المتحدة في تغيير السلطة في مصر

وأشار إلى أنه جلس مع الرئيس الراحل مبارك لمدة ساعة ونصف وقال له "هل قرأت كل البرقيات التي أرسلتها؟"، ولكن هناك شيء لم أكتبه عما دار في واشنطن.

وأكد أنه عند مغادرته وجد الرئيس مبارك، وهو يتمتع بحكمة ورؤية وهدوء شديد لأنه أمضى وقتًا طويلًا بالرئاسة وقبلها كنائب للرئاسة، وقال مبارك: "لو رغبوا في إزاحتي عن الحكم لفعلوا"، مشيرًا إلى أن كله مسجل في كتابه "شهادتي".

أبوالغيط: مبارك أدرك مبكرًا النوايا الأمريكية لمصر



ولفت: كلفت بوزارة الخارجية المصرية في 2004 وتابعت الرغبة الأمريكية في التغيير داخل المجتمعات العربية.

وأضاف: مبارك أدركت مبكرًا ان النوايا الأمريكية اتجاهه ليست طيبة، وبالتحديد في 2004، عندما توليت منصب في حكومة نظيف وسافرت بعدها للولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2005، والتقيت بنائب الرئيس تشيني وزير الدفاع الأمريكي ويعمل في البيت الأبيض، وشخصية عملت مع ترومن سنة 1950، وكان شخصية محنكة جدًا".

وتابعت:"قبلها شاركت كوزير خارجية لمصر في مؤتمر ميونخ للأمن في 10 فبراير 2005، وهاجم مصر السيناتور ماكين، كان يميني جدًا وجمهوري وكان له تأثير كبير الولايات المتحدة، وكان والده قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وجده كان أحد القادة البحريين في الحرب العالمية الثانية، وكان يشعر بقيمته، وقال لي أمام المؤتمر في ميونخ "ايه حكاية الرئيس مبارك وعملية توريث الحكم، وأن هناك ضرورة للتغيير في مصر"، وكان هذا مؤشر".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أبو الغيط: الإخوان استغلت صدام حماس وإسرائيل لإشعال الداخل المصري بـ 2008

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مشكلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت في 2010 وكان قد أمضى 29 عامًا في الرئاسة ورأى ذلك من قبل، وكان له حسابات أخرى كثيرة.

وأضاف، أن من هذه المواقف الصدام بين حماس وإسرائيل في 2008/2009 واستغل في الاستثارة الداخلية للمجتمع المصري ولعب رأس الحربة في هذا الإخوان المسلمين الأحداث وكذلك قوى يسارية وليبيرالية على الأرض لها نظرة قومية أنه لا يجب السماح بهذا فالأرض في مصر ممهدة للتعبير عن الضيق.

وأشار إلى أنه في 2008 و2009، حماس قامت بتفجير سلك شائك على الحدود وسور مبني بين قطاع غزة والحدود المصرية، فحماس نسفت السلك والسور وعبرت بمئات الالاف من البشر لداخل سيناء لمدة 3 أو 4 أيام حتى تمكنت القوات المسلحة من إخراجهم.

وتابع، أنه هذا الوقت كان هناك خشية على قناة السويس بأن تطلق عليها سفينة أمريكية صواريخ عبر القناة وكان هناك عملية قنابل يدوية تكتشف في القطارات المصرية وتسرب لتواجد غير مصري داخل مصر يصل لمئات الآلاف، مؤكدًا أنه بعدها بشهور بدا يتنامى لدى أجهزة الأمن المصري أنهم سيحاولون نسف السور مرة أخرى بعد أن تم بناؤه ووضع حراسة عليه، ووقتها علق على الأمر وكان وزيرًا للخارجية قائلًا: "اللي هيكسر السور هنكسر رجله".