الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أبو الغيط: مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فيتو
ads

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة كانت ترغب في إحداث التغيير والفرصة المناسبة ظهرت في التوتر الذي حدث بعد الانتخابات البرلمانية المصرية في 2010.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات محت كل التيارات وأدت إلى أن الحزب الوطني فقط هو من كسب المعركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قريبة من هذه الانتخابات.

مبارك كان على علم بعلاقة الإخوان بالأمريكان

وتابع، أن الحكومة المصرية كانت على اطلاع بالتواصل الأمريكي مع الإخوان في مصر وخارج مصر ويتمثل في سويسرا واسطنبول، كما كنا على اطلاع بتجهيزات لتمويل الشباب المصري للخروج لثورات تدريبية في متابعة الانتخابات الوطنية.

وأكد أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رفض اتخاذ أي إجراءات للتصدي وكما أن له رؤية وهي عدم استفزاز الولايات المتحدة والعالم الغربي مع معرفته أن هناك تحركات ضده ولكن كان لديه الكثير من الثقة في النفس.  

هيمنة أمريكا على الدول العربية

وكشف أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت آخر زيارة له لأمريكا في إبريل عام 2004، وتوقف عن زيارتها  في عهد الرئيس بوش الابن، حتى عام 2010 أي أنه أمضى 6 سنوات بدون الزيارات السنوية وكانت تصل لمرتين بالعام، وأن السبب فى ذلك  كان لسياق فرض التغيير الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي تصدت له مصر بشكل كبير ولكن الكثير من الدول العربية والقادة العرب  كانوا يختفون خلف الموقف المصري.  

وتابع، أنه خلال تواجد الوفد المصري في المنامة بالبحرين، تبين أن الوفد الأمريكي يسعى لفرض رؤية كاملة للوضع العربي والتغيير بشكل يتنافى مع فكرة الاختيار والسيادة والكثير من الأطراف العربية كانت تنسق مع بعضها وتقول للمصريين الأمور لا تسير هكذا.

وأكد أن مصر كانت أكثر الأطراف تصديًا لهذا الموضوع وفي البحرين حاولوا فرض بيان مشترك برؤية أمريكا كاملة رفضناها وهددنا بالمغادرة وبعض أصحاب الاقتناع بالرؤية الامريكية على المسرح المصري وبعض المصدقين في الرؤية الغربية في حقوق الإنسان كل هذه القيم قوبلت بالتصدي.

أبو الغيط يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية: انقلاب كامل على أوسلو

أبو الغيط يطالب بضرورة تنسيق الجهود الدولية بشكل وثيق لإنقاذ السودان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحزب الوطنى جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محمد حسني مبارك سويسرا أسطنبول الانتخابات البرلمانية المصرية في 2010 الحكومة المصرية

مواد متعلقة

أبو الغيط يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية: انقلاب كامل على أوسلو

أبو الغيط يطالب بضرورة تنسيق الجهود الدولية بشكل وثيق لإنقاذ السودان

أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية

أبو الغيط لـ وزير خارجية قبرص: إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر البرية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية