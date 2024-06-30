حريق كبير في مزرعة نخيل بمنطقة عين الشيخ بالوادي الجديد (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بمنطقة زراعية شرق مدينة الخارجة.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في مدينة الخارجة.
تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة "عين الشيخ" شرق مدينة الخارجة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.
وسيطرت قوات الإطفاء من مركز الخارجة والتي أسفر عن تفحم عدد من النخيل والنباتات والأشجار المختلفة بالمزرعة وجارٍ حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وذلك بدون خسائر في الأرواح.
تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.
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