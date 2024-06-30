يشعر بالضعف وانقسامات داخل الحزب، هل ينسحب بايدن من الانتخابات الرئاسية؟

الانتخابات الأمريكية ، يناقش الرئيس جو بايدن مستقبل حملة إعادة انتخابه مع عائلته في كامب ديفيد اليوم الأحد، بعد المناظرة المتلفزة على المستوى الوطني يوم الخميس والتي تركت العديد من زملائه الديمقراطيين قلقين بشأن قدرته على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر، وفقًا لخمسة أشخاص الناس مطلعين ابلغوا شبكة NBC نيوز الأمريكية.

وتم التخطيط لرحلة بايدن قبل مناظرة يوم الخميس. ومن المقرر أن ينضم هو والسيدة الأولى جيل بايدن إلى أبنائهما وأحفادهما هناك في وقت متأخر من يوم السبت.

وحتى الآن، عرض كبار قادة الحزب الدعم العلني لبايدن، بما في ذلك في التغريدات التي نشرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون. وقال مصدران مطلعان على تلك المناقشات إن كبار الديمقراطيين في الكونغرس، بما في ذلك النائب حكيم جيفريز من نيويورك، وجيم كليبيرن من ساوث كارولينا، ونانسي بيلوسي من كاليفورنيا، أعربوا سرًا عن مخاوفهم بشأن قدرته على البقاء، على الرغم من أنهم جميعًا يدعمون الرئيس علنًا.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطي الذي يعتقد أن بايدن يجب أن ينسحب من السباق لكنه لم يدعو لذلك علنًا لشبكة إن بي سي نيوز إن ثلاثة من زملائه عبروا عن نفس المشاعر له أثناء التصويت في قاعة مجلس النواب يوم الجمعة.

ضرورة منح بايدن مساحة لتحديد الخطوات التالية

وفي الوقت نفسه، هناك تفاهم بين كبار الديمقراطيين على ضرورة منح بايدن مساحة لتحديد الخطوات التالية. ويعتقدون أن الرئيس وحده، بالتشاور مع عائلته، يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدمًا أو ينهي حملته مبكرًا.

وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات: "صانعو القرار شخصان الرئيس وزوجته"، مضيفًا: "أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس على دراية بالأمر."

ويعيش الرئيس وحزبه في أزمة قبل ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر من الانتخابات التي يقولون إنها ستحدد مصير الديمقراطية، وتأتي هذه القصة بعد مقابلات مع أكثر من اثني عشر من المسؤولين الديمقراطيين والناشطين والمساعدين والمانحين.

وتحدث جميعهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل وصف أمور حساسة مثل ما إذا كان الرئيس الحالي قد يتخلى عن محاولة إعادة انتخابه وكيف يمكن استبداله في الاقتراع.

وعلى الرغم من إلقاء خطاب مثير في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة والذي هدأ بعض حلفائه، إلا أن أحد الأشخاص المطلعين على حالته المزاجية وصف بايدن بأنه يشعر بالضعف وخال من الثقة، ويدرك بشكل مؤلم أن الصور الجسدية له في المناظرة، عيون محدقة وفاتح الفم ستعيش بعد رئاسته، جنبًا إلى جنب مع الأداء الذي كان في بعض الأحيان متعرجًا وغير متماسك ويصعب سماعه. وقال هذا الشخص: "إنها فوضى". وقال شخص آخر مطلع على الديناميكيات إن بايدن سيستمع في النهاية إلى مستشار واحد فقط.

بايدن لم يناقش الانسحاب من السباق مع مساعديه

وقال هذا الشخص: "الشخص الوحيد الذي له تأثير مطلق عليه هو السيدة الأولى وإذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار."

من جهتها قالت أنيتا دن، أحد أقرب مستشاري بايدن، في برنامج The Weekend على قناة MSNBC، يوم السبت، إن بايدن لم يناقش الانسحاب من السباق مع مساعديه وأن المحادثات الداخلية ركزت على المضي قدمًا

وقالت دان: "لقد أجرينا نقاشًا سيئًا". "ما التالي؟ كما تعلمون، يركز الرئيس قبل كل شيء على ما سنفعله بعد ذلك؟ ماذا يجب أن أذهب وأفعل؟"

وتُعقد هذه المناقشات الخاصة بين بايدن وأفراد عائلته وكبار مستشاريه على خلفية حساب للديمقراطيين الذين صدموا من ظهور بايدن والوتيرة التي بدا بها أن قطار أفكاره ينحرف عن المسار الصحيح.