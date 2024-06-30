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رياضة

ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا

ياسر حمد، فيتو
ياسر حمد، فيتو
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أعلن الفلسطيني ياسر حمد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي بعد الانضمام للقلعة البيضاء في يناير الماضي. 

 

ياسر حمد يعلن الرحيل عن الزمالك 

وقال ياسر حمد في تصريحات تلفزيونية: المشاركة في المباريات كل شيء ولكن لم تتح لي الفرصة المشاركة مع الزمالك سوى في مباراتين فقط. 

وأضاف: "لا أعتقد أن المدرب سيشركني خاصة أنه لمدة 5 أشهر لم أشارك".

وواصل المدافع الفلسطيني حديثه: لهذا السبب قررت الرحيل عن صفوف الزمالك وهذا ما اتفقت عليه مع جوميز وإدارة الزمالك. 

وأشار:"أنهيت كل شيء مع نادي الزمالك ولدي عدة عروض وأتفاوض مع بعض الأندية.

وأتم حديثه:" كنت سعيدا بالانضمام إلى الزمالك وبالجمهور ودعمهم ولكن قرار عدم مشاركتي المسئول عنه جوميز وهو لم يخبرني ماذا ينقصني لأحسنه حتى أشارك. 

ياسر حمد ثاني لاعب يرحل عن الزمالك 

ويعد ياسر حمد ثاني لاعب يرحل بشكل رسمي عن صفوف الزمالك بعد محمود علاء. 

وكان محمود علاء انضم إلى الزمالك في عام 2017، وخرج معارا العام الماضي للاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعود للفريق مطلع الموسم الحالي قبل أن يرحل رسميا عن القلعة البيضاء يوم أمس. 

 

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