أخبار الفن اليوم: معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين.. أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي.. ونيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل على قد الحب

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزها الآتي:

شهدت الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، في مشهد يعكس تعطش المصريين للثقافة والقراءة، حيث تخطى عدد الزائرين حاجز المليون زائر خلال أول يومين فقط من افتتاح المعرض، وهو ما اعتبره القائمون على الحدث رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ المعرض.

قرر الفنان محمد رمضان تسجيل أغنية جديد بأحد الأستوديوهات الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة القادمة، والتي يتناول خلالها شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “على قد الحب” مع شريف سلامة، تمهيدا لطرحه في رمضان 2026.

وقالت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية: إن أصعب ما يواجه الممثل هو بداية التصوير، موضحة: “أول مشهد بيكون أصعب حاجة، ومش بس أول مشهد، لكن أول ثلاثة أيام تصوير بيبقوا صعبين.. وأول مشهد ليا في المسلسل كان مع مها نصار، وكنا إحنا الاتنين متوترين”.

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائي الثاني لمسلسل “الست موناليزا” الذي يعرض حصريا على شاشة القناة في رمضان.

وتصدرت البوستر بطلة العمل الفنانة مي عمر، والذي يجمعها قصة حب بالفنان أحمد مجدي خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "الست موناليزا" يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.

أكد الفنان أحمد سعد أن السعودية لها مكانة خاصة في قلبه، مشيرا إلى أن الجمهور السعودي من أكثر الداعمين له في مسيرته بعد الجمهور المصري

وأوضح أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية، أن معظم المتابعين لديه على منصات التواصل الاجتماعي يحملون الجنسية السعودية.

سلسلات رمضان 2026، فاجأ الفنان أحمد العوضي الجمهور بنشره كواليس جمعته برحمة محسن من مسلسله علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026

ظهر “العوضي” وهو يرقص مع المطربة رحمة محسن في كواليس المسلسل، علي أنغام أغنية دوري بينا يا دنيا والتي تعرض ضمن أحداث العمل.

يستعد عشاق الدراما لمتابعة عمل درامي جديد يحمل جرعة من التشويق والغموض وهو مسلسل التمثيلية عبر منصة وتطبيق شوفها في تجربة درامية مختلفة تستهدف جمهور المنصات الباحث عن أعمال قصيرة ومكثفة بعيدًا عن الدراما الطويلة.

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل التمثيلية عبر تطبيق ومنصة Shofha ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير في تمام الساعة 8 مساء.

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 حفل توقيع كتاب “امرأة لا تنحني” عن مسيرة حياة فريدة الشوباشي للكاتبة جهاد الديناري، بحضور نخبة من الضيوف منهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق، والمخرج محمد فاضل بمصاحبة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.