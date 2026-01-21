الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، مي عمر تنخدع في أحمد مجدي بالبرومو التشويقي لـ "الست موناليزا"

مسلسل الست مًوناليزا
مسلسل الست مًوناليزا
18 حجم الخط

كشفت شاشة Mbc مصر، عن البرومو التشويقي لمسلسل الست موناليزا والتي تقوم ببطولته مي عمر في رمضان 2026 .

مسلسل الست موناليزا في رمضان 2026 

وكشف البرومو التشويقي للمسلسل عن تعرض مي للخداع في زوجها أحمد مجدي والذي يريد الاستيلاء على أموالها.

مسلسل "الست موناليزا" يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.  

والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: محمود عزب، وفاء عامر، شيماء سيف، وجوري بكر وسيتم عرضه على شاشة MBC مصر في رمضان 2026.  

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” للفنانة مي عمر مرورها بطفولة معقدة، وتظهر أحداث العمل تعامل أسرتها معها الذي ينشأ لديها عقدة التعامل مع الآخرين.

ويسيطر على أحداث مسلسل "الست موناليزا" عنصر الـ "فلاش باك"، الذي يبرز ذكريات بطلة العمل “موناليزا” وهي داخل السجن. 

وفي الحلقات الأولى من المسلسل، تتذكر مي عمر، التي تجسد شخصية موناليزا، الأحداث التي أدت إلى سجنها، وأبرزها الواقعة المأساوية التي غيرت مجرى حياتها. 

وانتهت الفنانة مي عمر من تصوير العديد من المشاهد المهمة، حيث يظهر مشهد صادم خلال حلقة مليئة بالتوتر، يتمثل في مقتل صديقتها إنجي المقدم عن طريق الخطأ، وهذه الحادثة نشأت إثر خلاف كبير بين الشخصيتين تحول إلى اشتباك عنيف، حيث دفعت مي عمر صديقتها لتسقط على الطاولة، مما أسفر عن مقتلها بعد اصطدام رأسها بالأثاث.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل الست موناليزا في رمضان 2026 الست موناليزا في رمضان 2026 رمضان 2026 مي عمر
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحقق فوزًا هامًا أمام مارسيليا في الجولة السابعة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على مارسيليا بهدف سوبوسلاي في الشوط الأول

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

المزيد
الجريدة الرسمية