الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل عهد أنيس

عهد أنيس، فيتو
عهد أنيس، فيتو

تبدأ منصة شوفها الرقمية خلال شهر مايو الجاري عرض المسلسل الجديد “عهد أنيس”، والذي يشارك به مجموعة من النجوم الشباب في مقدمتهم عابد عناني وإسلام جمال والعمل من الأعمال الأصلية لمنصة شوفها.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عهد أنيس 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل عهد أنيس يوم الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري، والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات.  

ويشارك في بطولة مسلسل عهد أنيس عدد من النجوم، أبرزهم عابد عناني، إسلام جمال، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وجلا هشام، وهو من إخراج خيري سالم.  

وتدور أحداث مسلسل عهد أنيس في إطار من الإثارة والغموض والفانتازيا، حيث تبدأ القصة في قرية مصرية عام 1920، عندما يتزوج شيطان يُدعى “أنيس” من فتاة بشرية، وعندما يكتشف والد الفتاة الحقيقة، يُقدم على قتلها قبل أن يكتمل حملها، لكن أنيس يبدأ رحلة انتقام طويلة ضد العائلة تمتد لأكثر من ثلاثة أجيال، في سرد درامي مشوق يكشف الكثير من الأسرار.

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احمد الرافعى إسلام جمال جلا هشام رحمة أحمد عابد عناني مسلسل عهد أنيس

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