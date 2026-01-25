الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى - فيتو
18 حجم الخط

سعر الدرهم الإماراتي، واصل  سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، في البنك المركزي والبنوك الرئيسية. 

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الإماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 12.79 جنيها. 

سعر البيع 12.83 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 12.79 جنيها. 

سعر البيع 12.83 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.79 جنيها. 

سعر البيع 12.83 جنيها.

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الإماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 12.73 جنيها. 

سعر البيع 12.82 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 12.79 جنيها. 

سعر البيع 12.82 جنيها.

 

الدرهم الاماراتي اليوم
الدرهم الاماراتى - فيتو 

 

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتي؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وبلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنك المركزى الجنيه المصرى الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى البنك الدرهم الاماراتى الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر بنك كريدي أجريكول

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الأحد 25 يناير 2026

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (تحديث لحظى)

البورصة المصرية بين تقلبات السوق وفرص الاستثمار.. مؤشرات EGX تعكس صراع السيولة وثقة المستثمرين في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.. وتحركات التداول تبرز حالة الترقب بين المتعاملين

بعد ردة صباحية، الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

يسجل 12.85 جنيه في المركزي، تعرف على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية