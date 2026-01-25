مليون زائر خلال يومين، معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين

18 حجم الخط

شهدت الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، في مشهد يعكس تعطش المصريين للثقافة والقراءة، حيث تخطى عدد الزائرين حاجز المليون زائر خلال أول يومين فقط من افتتاح المعرض، وهو ما اعتبره القائمون على الحدث رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ المعرض.

700 ألف زائر في يوم واحد ونصف مليون في اليوم التالي

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن معرض القاهرة للكتاب استقبل أكثر من 700 ألف زائر الجمعة الماضية، فيما بلغ عدد الزائرين أمس السبت نحو نصف مليون زائر، مؤكدة أن هذه الأرقام فاقت كل التوقعات، وانعكست بشكل مباشر على زيادة مبيعات دور النشر المصرية والعربية المشاركة.

وأضافت أن الإقبال الكثيف يعكس نجاح جهود التنظيم وتنوع المحتوى الثقافي المقدم للجمهور.

تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والفكر والفنون

وأوضحت هاشم، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد مجرد مساحة لبيع الكتب، بل تحول إلى منصة ثقافية شاملة تقدم تجربة متكاملة، تجمع بين الكتاب والندوات الفكرية والورش الإبداعية والعروض الفنية.

وأكدت أن المعرض يستضيف نخبة من المفكرين والمثقفين والكتاب المصريين والعرب، ما يثري الحوار الثقافي ويعزز من دور المعرض كأحد أكبر الأحداث الثقافية في المنطقة.

أكبر جناح للأطفال في تاريخ المعرض بمساحة 8 آلاف متر

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي الأجيال الجديدة، أشارت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة إلى تخصيص أكبر جناح للأطفال في تاريخ المعرض، بمساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، يضم أنشطة تفاعلية، وعروضًا فنية ومسرحية، وورشًا تعليمية مصممة خصيصًا لتنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على القراءة والإبداع.

80% من فعاليات المعرض موجهة للأطفال والشباب

وأكدت رضوى هاشم أن وزارة الثقافة ركزت هذا العام على استهداف الأطفال والشباب، موضحة أن أكثر من 80% من فعاليات المعرض مخصصة لهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وعي ثقافي وفكري لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز علاقتهم بالكتاب في ظل التحديات الرقمية المعاصرة.

