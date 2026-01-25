خبير اقتصادي: الذهب يقترب من 6000 دولار للأوقية

18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، تحدث الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، عن توقعات أسعار الذهب والفضة، مؤكدًا أن المعادن الثمينة لا تزال ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

توقعات بارتفاع سعر أوقية الذهب لأرقام جنونية

ارتفاع أسعار الذهب، وأوضح خلال ظهوره في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أن الذهب قد يشهد ارتفاعات قياسية تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث القادمة، مستندًا إلى استمرار السياسات الأمريكية ودعمها للمعادن الثمينة ضمن احتياطيات الدول والبنوك المركزية.

أما الفضة، فهي تعتمد بشكل أكبر على الطلب الصناعي، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، وبالتالي قد تتأثر بتباطؤ التصنيع العالمي.

وشدد معطي على ضرورة توخي الحذر لدى المستثمرين الأفراد، وعدم الانخراط في المضاربات دون دراسة، مؤكدًا أهمية التنويع بين الذهب والفضة والشهادات البنكية لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار المحفظة المالية.

هيمنة الدولار على التجارة العالمية وتراجع اليورو

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي يظل مركز الهيمنة في التجارة الدولية بنسبة استحواذ تصل إلى 50.5% رغم بعض التراجع أمام اليورو وسلة العملات العالمية. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إضعاف الدولار بشكل محسوب لدعم الصادرات والسياحة دون الإضرار بالاقتصاد، في حين تقلل بعض الدول مثل الصين والدول الأوروبية من اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية، ما يفرض على الولايات المتحدة اتخاذ تحركات استراتيجية للحفاظ على استقرار العملة.

تحديات تواجه الصين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي

وبالنسبة للصين، أشار معطي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2026 نتيجة تراجع مبيعات التجزئة وأزمات قطاع الإسكان والبطالة، لكنه اعتبر أن الصين ستتمكن من تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وكندا، والاستفادة من الفائض الإنتاجي السابق قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدًا استمرار دور الاقتصاد الصيني الحيوي في سلاسل الإمداد العالمية رغم الضغوط الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.