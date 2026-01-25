ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها، وذلك وفقًا لآخر تحديث في السوق.

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، الذرة برازيلي نحو 12200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 12100 جنيه، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 730 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 11250 جنيها، بانخفاض 1307 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 20400 جنيه للطن، بانخفاض 600 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21400 جنيه للطن، بانخفاض 600 جنيه عن سعره السابق، وكسب صويا مستورد نحو 21400 جنيه للطن بانخفاض 600 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 12700 جنيه بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13400 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37200 جنيه للطن، وبلغ سعر كسب عباد 36% نحو 14700 جنيه.

