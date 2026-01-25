الإثنين 26 يناير 2026
روما وميلان يتعادلان 1/1 بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة روما ضد إيه سي ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم ميلان بهدف أول في الدقيقة 62' عن طريق كوني دي وينتر، ثم أدرك روما هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق لورينزو بيليجريني. 

تشكيل روما أمام ميلان 

دخل فريق روما مباراته أمام ميلان بتشكيل يضم كلا من:

حارس مرمى: ميلي سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني, إيفان نديكا, ديفين رينش, محمد زكي سيلك, ويسلي.

الوسط: كواديو كونيه, بريان كريستانتي.

الهجوم: ماتياس سولي, باولو ديبالا, دونيل مالين.

تشكيل ميلان أمام روما

في المقابل، دخل ميلان مباراته أما روما بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: مايك ماينان.

الدفاع: فيكايو توموري, ماتيو جابيا, كوني دي فينتر, دافيد بارتيساغي.

الوسط: صامويل ريتشي, لوكا مودريتش, ادريان رابيو.

الهجوم: أليكسيس سالماكرز, كريستيان بوليسيتش, رفائيل لياو.

ترتيب روما وميلان في الدوري الإيطالي 

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد ميلان إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وخاض كل منهما 22 مباراة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، ارتفع رصيد روما إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وخاض نفس العدد من المباريات 

الجريدة الرسمية