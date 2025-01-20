الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور)

روح جدو، فيتو
روح جدو، فيتو

طرحت منصة شوفها البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو، مما زاد اهتمام الجمهور لمتابعة العمل المنتظر عرضه قريبًا.

وظهر الأبطال وفي الخلفية يوجد قصر كلاسيكي قديم، ومن المقرر أن يبدأ عرضه يوم الأربعاء 22 يناير الجاري عبر المنصة في جميع الدول. 

ومن المقرر عرض المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الثانية لرنا رئيس كذلك على تطبيق Twist TV.

 

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

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أبطال مسلسل روح جدو أسلام إبراهيم عارفة عبد الرسول مسلسل روح جدو الفن رنا رئيس

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