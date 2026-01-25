انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

18 حجم الخط

أسعار الدقيق اليوم، سجلت أسعار الدقيق انخفاضًا ملحوظًا اليوم، إذ انخفض سعر الدقيق المستورد والمعبأ في السوق المحلي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ومتابعة «فيتو» لأسعار السلع في المحال التجارية.

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.5 جنيه، بانخفاض 25 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق اليوم، فيتو

التموين تدرس إنشاء منظومة رقمية لتتبع حركة الدقيق

وعلى صعيد آخر، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد وتحقيق الشفافية في المنظومة التموينية؛ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تدرس إنشاء منظومة رقمية متكاملة تحت اسم «تراك & تريس»، تهدف إلى تتبع حركة الدقيق من المطاحن مرورًا بالمخابز وحتى وصول السلع الغذائية إلى المستهلك النهائي.

وأكدت وزارة التموين أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية.

ويهدف المشروع إلى الحد من الهدر والفاقد، وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري، فيما تركز الدراسة على التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المنظومة، مع استعراض سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتمكين الدولة من مراقبة حركة السلع الأساسية بشكل لحظي والتدخل عند الضرورة بناءً على بيانات موثوقة.

