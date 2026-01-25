نيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل علي قد الحب

18 حجم الخط

كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “علي قد الحب” مع شريف سلامة، تمهيدا لطرحه في رمضان 2026.

مسلسل علي قد الحب في رمضان 2026

وقالت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية: إن أصعب ما يواجه الممثل هو بداية التصوير، موضحة: “أول مشهد بيكون أصعب حاجة، ومش بس أول مشهد، لكن أول ثلاثة أيام تصوير بيبقوا صعبين.. وأول مشهد ليا في المسلسل كان مع مها نصار، وكنا إحنا الاتنين متوترين”.

مسلسل على قد الحب

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

وكانت قناة "CBC" أعلنت عن عرض مسلسل "على قد الحب" بطولة الفنانة نيللي كريم، ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

وفي وقت سابق طرحت منصة Watch It صورا حصرية من كواليس المسلسل الذي يجمع نيللي كريم و شريف سلامة والمقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي 2026.

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة.

