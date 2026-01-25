الإثنين 26 يناير 2026
نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن أزمة نيابة النزهة

أصدرت نقابة المحامين بيانًا على صفحتها الرسمية فيسبوك أكدت فيه أن  الدكتور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يتابع تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات التي اتُّخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم.


وأضاف البيان أن النقيب العام أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية والمستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم، وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل، لضمان حماية الأعضاء وحقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.


وأكد البيان على أنه تم تكليف النقباء: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكافة التطورات أولًا بأول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.


وتؤكد النقابة العامة للمحامين تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملةً في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.
 

