نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن أزمة نيابة النزهة

18 حجم الخط

أصدرت نقابة المحامين بيانًا على صفحتها الرسمية فيسبوك أكدت فيه أن الدكتور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يتابع تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات التي اتُّخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم.



وأضاف البيان أن النقيب العام أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية والمستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم، وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل، لضمان حماية الأعضاء وحقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.



وأكد البيان على أنه تم تكليف النقباء: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكافة التطورات أولًا بأول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وتؤكد النقابة العامة للمحامين تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملةً في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.