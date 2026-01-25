المخرج محمد فاضل وفردوس عبد الحميد يشهدان توقيع كتاب “امرأة لا تنحني” عن فريدة الشوباشي

18 حجم الخط

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 حفل توقيع كتاب “امرأة لا تنحني” عن مسيرة حياة فريدة الشوباشي للكاتبة جهاد الديناري، بحضور نخبة من الضيوف منهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق، والمخرج محمد فاضل بمصاحبة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد.

وعبرت الكاتبة جهاد الديناري عن سعادتها بخروج الكتاب إلى النور، مؤكدة أنها لا تزال المذكرات مفتوحة لمزيد من التفاصيل والمعلومات.

وكشفت عن نيتها لإصدار جزء ثان من الكتاب

فيما عبر الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالتواجد والمشاركة في حفل توقيع مذكرات فريدة كشخصية قوية وصلبة، مضيفًا إن المجتمع يحتاج دائما إلي نماذج صادقة مثل فريدة.

وقال المخرج محمد فاضل: إنه لم يقرأ العمل بعد، لكنه كان دائما قارئا لشخصية فريدة وشخصية عائلة الشوباشي ككل، بينما أضافت الفنانة فردوس عبدالحميد بأن فريدة تعني لها معنى العناد والإصرار وعدم الخيانة لنفسها ولوطنها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

